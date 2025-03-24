ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Следствие выяснило, что подозреваемый наладил взаимодействие с представителями Украины, чтобы помочь им в действиях, угрожающих безопасности России. В прошлом году он по собственной инициативе предоставил украинской стороне информацию о принимаемых для обеспечения безопасности мерах на промышленных и энергетических объектах на приграничных территориях России, а также о расположении частей и подразделений вооруженных сил, уточнили в ФСБ.

Ранее Следственный комитет и ФСБ выявили жителя Московского региона, который передавал спецслужбам Украины координаты для ударов по аэродрому Курска. По данным ведомств, в 2023 году мужчина передал украинским спецслужбам координаты. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

До этого в Крыму по подозрению в госизмене задержали женщину, которая собирала сведения о местоположении военных объектов по заданию разведки Минобороны Украины. По заданию куратора женщина приезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Вместе с тем она отправляла украинским спецслужбам сведения о передвижении воинских перевозок по железнодорожным путям.