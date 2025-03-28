ФСБ задержала в Крыму члена террористической организации

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Российские силовики задержали в Крыму сторонника террористической неонацистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону и городу Севастополю.

По данным ведомства, 18-летний житель республики причастен к нападению на граждан, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи.

Во время осмотра его телефона выяснилось, что он администрирует телеграм-аккаунт и телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности. Помимо этого, задержанный поддерживал связь с главой террористической организации из Украины, который поручил ему поджечь мечеть за тысячу долларов, указали правоохранители.

Ранее ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по подозрению в госизмене. Следствие выяснило, что подозреваемый взаимодействовал с представителями Украины, чтобы помочь им в действиях, угрожающих безопасности России.

В 2024 году он предоставил украинской стороне сведения о принимаемых мерах для обеспечения безопасности на промышленных и энергетических объектах, расположенных на приграничных российских территориях, рассказали в ФСБ.