Уголовное дело возбуждено против курганской пенсионерки за призывы к терроризму

Фото: depositphotos/Grigorenko

Уголовное дело возбуждено против 64-летней жительницы Курганской области за комментарии с призывом к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

"Обвиняемая разместила в мессенджерах и социальных сетях более 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

В ее комментариях, уточняют в ФСБ, были призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело завели на мужчину 1984 года рождения, который призывал к уничтожению россиян. Речь в его сообщениях шла о жителях Ростовской, Белгородской и Московской областей. Житель Абакана продвигал комментарии через сообщество в мессенджере Telegram.

