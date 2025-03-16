РИА Новости: дело о терроризме возбуждено на студента из Москвы

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Московские следователи возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации против студента Риада Сафарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что дело было заведено по заявлению однокурсника Сафарова, с которым у него был "межличностный конфликт". В тот же день подозреваемому предъявили обвинения.

Во время обыска у студента правоохранители обнаружили несколько ножей, дробовик, а также шумовую и дымовую гранаты.

Согласно судебным документам, защита Сафарова считает вымышленными вмененные ему в вину преступления. По словам адвоката, между их подзащитным и его однокурсником присутствовал конфликт из-за "разности интересов". Вследствие этого сокурсник решил "написать заведомо ложный донос", утверждает защита.

Адвокат объяснил тягу Сафарова к оружию его желанием в дальнейшем служить в спецназе. Он также утверждает, что найденное при обыске оружие предназначено для страйкбола и не может быть переделано под огнестрельное оружие, а коллекционировать ножи законом не запрещено.

Тем не менее Замоскворецкий суд Москвы принял решение поместить Сафарова под стражу.

Ранее уголовное дело было заведено на жителя Абакана, который призывал к уничтожению россиян. Фигурант продвигал комментарии, в которых содержались публичные призывы к уничтожению граждан РФ, через сообщество в мессенджере Telegram. Речь в этих сообщениях шла о жителях Ростовской, Белгородской и Московской областей.

В прошлом году Следственный комитет России направил в суды на 40% больше дел о терроризме и диверсиях, чем в 2023-м.