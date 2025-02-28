Дело возбуждено против жителя Абакана за призыв уничтожить население трех регионов РФ

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Уголовное дело заведено на мужчину 1984 года рождения из Абакана, который призывал к уничтожению россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Правоохранители выяснили, что фигурант продвигал комментарии, в которых содержались публичные призывы к уничтожению граждан РФ, через сообщество в мессенджере Telegram. Речь в этих сообщениях шла о жителях Ростовской, Белгородской и Московской областей. Дело возбуждено по статье о призывах к терроризму.

Вместе с тем установлено, что мужчина негативно относился к проведению специальной военной операции на территории Украины. В настоящий период правоохранители продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что фигурантом уголовного дела по факту публичных призывов к терроризму может стать блогер Арсен Маркарян. Поводом для этого стал видеоролик в Сети, на котором Маркарян призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

