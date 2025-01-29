Блогер Арсен Маркарян может стать фигурантом уголовного дела за призывы к терроризму

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arsenmarkaryan

Блогер Арсен Маркарян может стать фигурантом уголовного дела по факту публичных призывов к терроризму, пишет RT со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По данным ведомства, поводом для этого стал видеоролик в Сети, на котором Маркарян призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании", – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Российский блогер Маркарян известен как коуч и инфобизнесмен, рассказывающий своим подписчикам о личностном росте, здоровом питании и философии жизни. Кроме того, он является автором проекта, посвященного биохакингу и повышению уровня тестостерона у мужчин.

Ранее общественники призвали на законодательном уровне регулировать деятельность блогеров и интернет-коучей. Так, создатели курсов должны предоставлять информацию о своей работе, включая реквизиты и контактные данные. В СФ подчеркивали, что информационный бизнес в РФ находится в серой зоне регулирования, из-за чего растет число нарушений прав потребителей.

