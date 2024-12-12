Телеведущую Ирену Понарошку обвинили в обмане после рекламы тура в Сочи

Фото: vk.com/ponaroshku_irena

Телеведущую Ирену Понарошку обвинили в обмане после рекламы женского кемпинга в сочинской Красной Поляне со своим сопровождением, передает телеканал Москва 24.

Желающие отправиться в путешествие со звездой стали жертвами обмана после оплаты половины путевки, полная стоимость которой составляла 480 тысяч рублей. Выяснилось, что сама Понарошку присутствовать на отдыхе не будет.

Одна из пострадавших Елена Ваностойз рассказала, что ее ожидал пятизвездочный отель, горные тропы, сообщество единомышленниц и самое главное – возможность личных встреч с Понарошку. Однако через некоторое время ей пришло сообщение, что ведущая не будет участвовать в этом кемпинге.

После этого уведомления женщина обратилась к основателю тура Анне Графовой, которая заявила, что при отказе от участия в кемпинге по несущественной причине возврат составит только 50% от всей суммы. Из-за этого пострадавшая решила подать иск на Графову. Однако вскоре после скандала организатор тура подала документы на банкротство.

Юрист Алексей Конецкий, комментируя ситуацию с туром, заявил, что признание банкротом для физического лица – это очень долгая процедура и сразу списать долг не получится. Он объяснил, что весь процесс занимает примерно год.

"Все то имущество, которое у Графовой было за 3 года до подачи заявления на банкротство, будет возвращено ей в собственность и реализовано с торгов", – рассказал Конецкий.

Он подчеркнул, что тогда же кредитором будут погашены все ее долги, что и является ее целью, чтобы ничего не платить пострадавшим.

Между тем Москва 24 выяснила, что на самом деле "основателя тура" зовут Турана Финогенова. Девушка является экспертом по фитнесу, организатором ретрита и фитнес-проекта с участием звезд шоу-бизнеса. Однако в действительности официальный сайт компании Финогеновой не открывается, а последняя информация о ней в соцсетях датируется 2017 годом. При этом лицензия у нее отсутствует.

Ранее Госдума предложила на законодательном уровне регулировать деятельность блогеров и интернет-коучей в России. Депутаты хотят, чтобы создатели онлайн-курсов предоставляли информацию о своей работе, включая реквизиты и контактные данные.

Как отметили в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде, сейчас информационный бизнес находится в серой зоне регулирования, в связи с чем число нарушений прав потребителей стремительно растет. При этом там отметили, что необходимость законодательного регулирования признают и сами представители отрасли.

