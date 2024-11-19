19 ноября, 07:45Политика
Обсуждение мер, позволяющих контролировать врачей блогеров, начали обсуждать в ГД
В России планируют строже контролировать врачей-блогеров. Госдума обсуждает новые правила, которые будут требовать от них ответственности за соблюдение определенных норм.
Внимание к этой теме также привлекла телеведущая Елена Малышева. Она предложила создать ассоциацию врачей-блогеров под контролем государства. По ее мнению, медики должны подтверждать свою квалификацию документами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Гинеколог потерял лицензию из-за совета пациентке почитать Библию после аборта – СМИ
- Во Флориде хирург вместо селезенки удалил пациенту печень – СМИ