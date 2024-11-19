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19 ноября, 07:45

Политика

Обсуждение мер, позволяющих контролировать врачей блогеров, начали обсуждать в ГД

Обсуждение мер, позволяющих контролировать врачей блогеров, начали обсуждать в ГД

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В России планируют строже контролировать врачей-блогеров. Госдума обсуждает новые правила, которые будут требовать от них ответственности за соблюдение определенных норм.

Внимание к этой теме также привлекла телеведущая Елена Малышева. Она предложила создать ассоциацию врачей-блогеров под контролем государства. По ее мнению, медики должны подтверждать свою квалификацию документами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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