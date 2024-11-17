Система ПВО ликвидировала украинский дрон над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО ликвидировала дрон ВСУ над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о БПЛА самолетного типа, уточнил он. В результате вражеской атаки никто не пострадал, повреждений тоже нет.

Губернатор поблагодарил защитников территории.

Ранее при атаке БПЛА в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание специалисты оперативно потушили. Однако два работника предприятия получили ранения в результате атаки.

