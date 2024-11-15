iPhone 16 Pro подешевел в России на 40%

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Цены на топовые модели актуальной линейки смартфонов компании Apple iPhone 16 Pro снизились в России. Такая динамика была зафиксирована в период распродаж, приуроченных к "черной пятнице", передает портал High-Tech Mail.

При появлении модели на отечественном рынке приобрести ее можно было за 170 тысяч рублей. Спустя месяц цена флагмана опустилась до 130 тысяч, а в последние дни распродажи онлайн-магазины снизили стоимость самой современной модели iPhone до 105–115 тысяч рублей. Таким образом, экономия при покупке этого телефона в настоящий момент превышает 50 тысяч рублей, или почти 43%.

При этом, по данным портала, самым дешевым способом покупки устройства стал заказ из-за рубежа. Иностранные маркетплейсы предлагают приобрести iPhone 16 Pro за 105 тысяч рублей, однако к этой сумме необходимо прибавить пошлину, размер которой примерно 14 тысяч рублей.

Ранее бренд компании Apple вновь стал самым дорогим в мире, несмотря на небольшое снижение его стоимости. В 2024 году цена бренда потеряла 3% и составила 488,9 миллиарда долларов. Лидирующую позицию в рейтинге Apple заняла 12-й раз подряд.

