DxOMark: экран iPhone 16 оказался хуже, чем у бюджетных смартфонов Samsung

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Специалисты лаборатории DxOMark протестировали дисплей базового iPhone 16 и выяснили, что он оказался хуже, чем у бюджетных смартфонов Samsung, сообщает "Газета.ру".

По словам экспертов, экран iPhone 16 показал хороший уровень яркости во всех сценариях, однако были зафиксированы перепады во время произведения HDR-контента и потеря контрастности в SDR-режиме. Частота обновления в 60 герц не обеспечивала плавность изображения. Сенсорный экран быстро реагировал на касания, но имел фантомные нажатия при альбомной ориентации и иногда не реагировал при удержании гаджета одной рукой и нажатии кнопки камеры.

Преимуществами дисплея iPhone 16 специалисты назвали удобство чтения и потребления контента при слабом освещении, а также качественную фильтрацию синего цвета, за что устройство получило награду DxOMark Eye Comfort.

По результатам тестирования iPhone 16 заработал 142 балла и занял 40-е место в глобальном рейтинге DxOMark, уступив Samsung Galaxy A35 (143 балла). В своей ценовой категории телефон расположился на шестой строчке – между iPhone 15 (140 баллов) и Samsung Galaxy S24 FE (145 баллов).

Ранее iPhone 16 Pro Max занял 9-е место в рейтинге самых мощных гаджетов Apple. Самым мощным мобильным устройством все еще считается флагманский 11-дюймовый iPad Pro M4. На втором месте – увеличенная версия этого планшета с экраном на 13 дюймов, а на третьем – iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым экраном.