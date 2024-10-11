Аналитики выяснили, что школьникам из РФ потребуется 2 года, чтобы накопить на IPhone 16

Фото: apple.com

Российским школьникам придется около двух лет откладывать деньги, чтобы накопить на IPhone 16, подсчитали аналитики одной из фирм, на которую ссылается "Газета.ру".

В среднем ученикам в РФ на обеды вне дома дают 200 рублей в день. Отказавшись от обедов школьник сможет накопить 1 000 рублей при пятидневке или 1 200 при обучении 6 дней в неделю. За месяц школьник может накопить таким образом около 4 800 рублей, если не считать праздники и дополнительные выходные.

В итоге за учебный год ученик сможет накопить около 38 400 рублей, не считая каникул. Минимальная стоимость этого телефона от Apple составляет 75 806 рублей. Таким образом, школьник сможет купить телефон только через 2 года. В случае, если он хочет модель IPhone 16 Plus, то ему придется заплатить от почти 113 тысяч рублей и потратить на это около 3 лет.

Тем временем бренд компании Apple вновь стал самым дорогим в мире, несмотря на небольшое снижение его стоимости. Сейчас стоимость компании оценивается в 488,9 миллиарда долларов. На втором месте находится Microsoft с 352,5 миллиарда долларов. На третьей позиции оказался Amazon.

