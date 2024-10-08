New York Post: владельцы iPhone не стали бы встречаться с пользователями Android

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Использование смартфона на базе Android может негативно сказываться на личной жизни. Владельцы iPhone не стали бы встречаться с хозяевами других гаджетов, сообщает New York Post со ссылкой на исследование.

По данным опроса, около 22% пользователей iPhone относятся с предубеждением к тем, кто отправляет сообщения не через iMessage. Почти 23% респондентов, которые пользуются iPhone, отметили, что разорвали бы отношения с владельцами Android-смартфона.

Также 31% мужчин признались, что не поставят лайк в Tinder пользователям Android. При этом только 16% женщин придерживаются аналогичного решения. В результате опроса 52% владельцев Android столкнулись с насмешками в свой адрес, а 36% – с серьезным осуждением.

Многие пользователи Android-телефонов завидуют и испытывают неловкость из-за своих гаджетов. Около 30% подчеркнули, что хотят приобрести iPhone.

Почти все владельцы смартфонов (99%) пользуются Android или iPhone. Однако обе стороны стремятся найти компромисс.

По данным СМИ, корпорация Apple планирует перестать ежегодно выпускать новые серии своих продуктов. Уже сейчас корпорация выпускает новые версии iPad, Apple Watch и MacBook нерегулярно. При этом iPhone будет продолжать выпускаться ежегодно.

