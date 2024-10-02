Bloomberg: Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года

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Американская корпорация Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на своего обозревателя Марка Гурмана.

По его словам, дизайн будущего смартфона будет в стиле актуальных iPhone, то есть его экран украсят тонкими рамками без кнопки Home и добавят биометрический сенсор Face ID.

Гурман также подтвердил информацию, что девайс будет поддерживать нейросеть Apple Intelligence. Благодаря этому устройство получит 8 гигабайт оперативной памяти, что составляет минимум для работы с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Прочие характеристики гаджета не раскрываются.

Обозреватель спрогнозировал более успешную конкурентную способность нового iPhone SE на рынке недорогих смартфонов. Как он отметил, с помощью этого в Apple надеются пробиться на рынок Китая, на котором компанию вытеснили с лидирующих позиций местные производители.

Вместе с iPhone SE американская корпорация еще представит 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Air, добавил Гурман.

9 сентября состоялась ежегодная презентация устройств Apple, на которой представили 16-е поколение iPhone. Число предзаказов нового смартфона в первый день после презентации выросло почти в три раза в сравнении с количеством предзаказов смартфонов предыдущего поколения.

24 сентября в офлайн-магазинах России в продаже появились iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, AirPods новой серии, а также аксессуары для устройств.