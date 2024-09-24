В России началась офлайн-продажа новых iPhone 16

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С 24 сентября в офлайн-магазинах можно приобрести полный ассортимент моделей iPhone 16 и других новинок от Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

В продаже появились iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, AirPods новой серии, а также аксессуары для устройств.

Цена iPhone 16 составит от 115 тысяч рублей до 160 тысяч рублей, в то время как iPhone 16 Plus с параметром памяти 128 гигабайтов обойдется в 135 тысяч рублей, а с параметром памяти 512 гигабайтов – 180 тысяч рублей.

Стоимость iPhone 16 Pro на 128 гигабайтов составит 155 тысяч рублей. Та же модель на 256 гигабайтов – 170 тысяч рублей. Также Apple представили версии флагмана с объемом памяти 512 гигабайтов и 1 терабайт, которые можно купить в магазинах за 200 и 230 тысяч рублей соответственно.

Цены на модель iPhone 16 Pro Max варьируются от 195 до 255 тысяч рублей.

Ежегодная презентация устройств Apple, на которой представили 16-е поколение iPhone, состоялась 9 сентября. Число предзаказов нового iPhone 16 в первый день после презентации выросло почти в три раза в сравнении с количеством предзаказов смартфонов предыдущего поколения.