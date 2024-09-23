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23 сентября, 06:21

Политика

Кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore

Фото: depositphotos/bloodua

Правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore, а также скачивание отечественных программ, платежи и другие функции при условии доработки документа с учетом замечаний кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

Один из авторов законопроекта, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отмечал, что данным законопроектом планируется запретить "дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store" и ускорить появление RuStore на iOS.

Ранее этот проект внесли в Госдуму. Если его примут, на территории РФ можно будет продавать только устройства, имеющие доступ RuStore. Пока же Apple запрещает скачивать любые программы из неизвестных источников.

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