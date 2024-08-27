Эксперт Кусков: речи об удалении Telegram из AppStore и Google Play не идет

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Запрет на удаление покупок из AppStore, установленный в настройках iPhone, поможет сохранить Telegram на устройстве в случае его исчезновения из магазина приложений. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Основателя мессенджера Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа. Бизнесмену предъявили обвинение в 12 преступлениях. На фоне этого в Сети начала распространяться информация, что Telegram может исчезнуть из магазина приложений от Apple – AppStore, а после этого он якобы автоматически удалится и со смартфона.

Муртазин подтвердил, что в теории подобная ситуация возможна.

"Конечно, если мессенджер исчезнет из AppStore, он также может удалиться и на устройстве. Так было со всеми приложениями", – указал эксперт.



Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Чтобы Telegram сохранился, в настройках смартфона нужно запретить удалять покупки из AppStore. Это единственный способ.

В свою очередь, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков уверен: ни из AppStore, ни из магазина Google Play или еще откуда-то удалять Telegram никто не собирается.

"Даже если это сделает Франция, то к России это никакого отношения не имеет. Поэтому сейчас надо меньше нервничать. Пока вероятность, что все разрешится нормально, – 99,9%. Ничего сверхъестественного нет", – отметил специалист.



Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Мы живем уже два с лишним года под санкциями и периодически встречаемся с тем, что удаляют приложения банков, других структур, но мы продолжаем ими пользоваться. Поэтому, если что, выходы всегда есть.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в App Store. В случае его принятия в РФ можно будет продавать только смартфоны и планшеты, имеющие доступ к российскому магазину приложений RuStore. Отмечается, что сегодня Apple запрещает скачивать программы из неизвестных источников.