Проект о запрете дискриминации приложений РФ в App Store внесли в ГД

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Законопроект о запрете дискриминации российских приложений в App Store внесли в ГД. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.

Авторами законодательной инициативы в том числе выступили зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Если закон примут, то в РФ можно будет продавать только те смартфоны и планшеты, где будет доступ к российскому магазину приложений RuStore. В настоящее время магазин доступен для всех устройств на операционной системе Android, однако производитель Apple, говорится в пояснительной записке документа, запрещает скачивать RuStore и другие программы из неизвестных источников.

Ранее представители Сбера предупредили россиян о том, что в App Store появилось поддельное приложение кредитной организации под названием "Сбер: Новый доступ в Сбол". Это произошло в один день с официальным релизом приложения банка для iOS. По данным пресс-службы, это уже 21-е подобное мошенническое приложение, выявленное с начала 2024 года.

