Bloomberg: Apple перестанет выпускать новые продукты каждый год

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Корпорация Apple планирует перестать ежегодно выпускать новые серии своих продуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обозревателя и инсайдера Марка Гурмана.

В настоящее время компания представляет новые версии своих устройств каждый год, однако в будущем планируется перейти к более гибкому подходу. Благодаря этому удастся создавать более качественные и оригинальные продукты, уточнил собеседник агентства.

По словам обозревателя, уже сейчас корпорация выпускает новые версии iPad, Apple Watch и MacBook нерегулярно. При этом iPhone будет продолжать выпускаться ежегодно, отметил он.

Гурман обратил внимание и на преимущества ежегодного выпуска устройств, в том числе на мотивацию для сотрудников и ясность для инвесторов. Однако Apple необходимо найти баланс между преимуществами и качеством, сказал аналитик.

"Похоже, Apple придется перейти к более гибкому подходу, когда она будет выпускать продукты, когда они готовы, и не выпускать их, если они не готовы", – добавил он.

Между тем, по данным СМИ, Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года. Дизайн будущего смартфона будет в стиле актуальных iPhone, то есть его экран украсят тонкими рамками без кнопки Home и добавят биометрический сенсор Face ID.

Вместе с iPhone SE американская корпорация еще представит 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Air.

