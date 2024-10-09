AnTuTu: новый iPhone 16 Pro Max занял 9-е место в топе самых мощных гаджетов Apple

Фото: apple.com

Новый iPhone 16 Pro Max попал на 9-е место в топе самых мощных гаджетов Apple. Рейтинг опубликовали разработчики бенчмарка AnTuTu.

Так, самым мощным мобильным устройством все еще считается флагманский 11-дюймовый iPad Pro M4. В среднем он набирает более 2,52 миллиона баллов. На втором месте идет увеличенная версия этого планшета с экраном на 13 дюймов, а на третьем – iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым экраном.

С четвертого по седьмое места расположились 13-дюймовый iPad Air M2, iPad Pro M2 и iPad Air M2 на 11 дюймов, а также 12,9-дюймовый iPad Pro M1. Далее следуют iPad Pro M1 на 11 дюймов, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro на базе чипа Apple A18 Pro.

Как ранее сообщали СМИ, Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года. Дизайн будущего смартфона будет в стиле актуальных iPhone, то есть его экран украсят тонкими рамками без кнопки Home и добавят биометрический сенсор Face ID.

Вместе с iPhone SE американская корпорация еще представит 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Air.