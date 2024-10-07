Российский блогер продемонстрировал MacBook Pro M4 за несколько недель до анонса Apple

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Российский техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) выпустил видеообзор еще не анонсированного ноутбука Apple MacBook Pro M4.

В своем видео блогер показал новинку: она аналогична предыдущей модели и имеет 14-дюймовый экран, 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт накопителя.

Петухов протестировал устройство в бенчмарке Geekbench, где MacBook Pro M4 набрал 3865 и 15 288 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Распаковка нового MacBook вызвала реакцию со стороны зарубежных СМИ и инсайдеров. Автор Bloomberg Марк Гурман назвал видео "вполне правдоподобным" и отметил, что это первый случай демонстрации устройства в розничной упаковке за несколько недель до официального анонса.

Единственное, что вызвало сомнение общественности, – это изображение на лицевой стороне упаковки, которое соответствует текущей версии MacBook. Однако на коробке указаны новые характеристики, отличающиеся от предыдущих моделей.

По слухам, презентация новых продуктов Apple пройдет в конце октября, а старт продаж новинок запланирован на 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Microsoft уберет "Панель управления" в новых версиях Windows. В будущих релизах операционной системы вместо нее появится кнопка "Параметры". В самой корпорации заявили, что приложение "Параметры" предложит более современный и оптимизированный интерфейс, в отличие от предыдущего элемента, который появился еще 39 лет назад.