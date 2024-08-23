"Панель управления" исчезнет в новых версиях Windows

Фото: depositphotos/realinemedia

Microsoft уберет "Панель управления" в новых версиях Windows. В будущих релизах операционной системы вместо нее появится кнопка "Параметры", пишет издание Neowin.



Ранее в Сети появлялись слухи, что корпорация планирует заменить "Панель управления". Первые сообщения об этом были связаны с утечкой информации о Windows 8 в 2011 году.

В самой корпорации заявили, что приложение "Параметры" предложит более современный и оптимизированный интерфейс, в отличие от предыдущего элемента, который появился еще 39 лет назад, в первой операционной системе версии 1.0. Кнопка "Параметры", в свою очередь, стала доступна пользователям с 2017 года в Windows 10. Сейчас оба приложения сосуществуют в системе.

Ранее разработчик офисного программного обеспечения "МойОфис" презентовал пакет программ, который является аналогом Microsoft 365. В новом пакете "МойОфис для дома" есть программы "МойОфис текст", "МойОфис презентация" и "МойОфис таблица", а для смартфонов выпущено приложение "МойОфис документы".

