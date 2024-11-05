Пользователи новых iPhone 16 Pro пожаловались на отличающиеся по качеству экраны

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Пользователи новых iPhone 16 Pro и 16 Pro Max пожаловались, что в одних и тех же моделях разное качество экранов, передает портал Mobiltelefon.

Они обратили внимание на разницу баланса белого, зернистость картинки, напоминающую матовые защитные пленки, а также розовые и зеленые оттенки при взгляде на экран под углом.

В основном Apple отказывает в гарантийной замене таких экземпляров, при этом один из сотрудников Best Buy рассказал, что большая часть первой партии iPhone 16 поставлялась с экранами LG, а позже их дополнили партиями с экранами Samsung.

Чтобы проверить производителя дисплея iPhone, нужно перейти в "Настройки" – "Конфиденциальность и безопасность" – "Аналитика и улучшения" – "Данные аналитики". Там надо найти строчку: "sysdiagnose_", после которой идет обозначение: GVC, GVH и GH3 для экранов LG, а также G9N и G9P для Samsung.

Ранее специалисты лаборатории DxOMark протестировали дисплей базового iPhone 16 и выяснили, что он оказался хуже, чем у бюджетных смартфонов Samsung. По словам экспертов, экран iPhone 16 показал хороший уровень яркости во всех сценариях, однако были зафиксированы перепады во время произведения HDR-контента и потеря контрастности в SDR-режиме.

Преимуществами дисплея iPhone 16 специалисты назвали удобство чтения и потребления контента при слабом освещении, а также качественную фильтрацию синего цвета, за что устройство получило награду DxOMark Eye Comfort.

По результатам тестирования iPhone 16 заработал 142 балла и занял 40-е место в глобальном рейтинге DxOMark, уступив Samsung Galaxy A35 (143 балла). В своей ценовой категории телефон расположился на шестой строчке – между iPhone 15 (140 баллов) и Samsung Galaxy S24 FE (145 баллов).