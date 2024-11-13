Депутат Милонов призвал взламывать устройства Apple и пользоваться ими на благо РФ

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Устройства компании Apple следует взламывать с целью их использования на благо РФ. С таким предложением выступил депутат ГД Виталий Милонов.

"Готовы ли мы предложить россиянам и сами прежде всего выкинуть все устройства Apple в помойку? <...> А если компания Apple не согласится пойти на наши условия, может, тогда давайте возобновим старый добрый джейлбрейк? Для того чтобы мы, свободные от этих обязательств, могли спокойно взламывать устройства", – передает РИА Новости его слова.

При этом трудности со взломом гаджетов Apple возникали даже у ФБР, напомнил депутат Антон Горелкин.

Ранее в Госдуме одобрили в первом чтении инициативу об установке RuStore на смартфоны Apple. Документ запрещает дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store, а также уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров.

Согласно законопроекту, с 1 сентября 2025 года запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничениям при использовании приложений российских разработчиков и RuStore.

