ГД приняла в I чтении проект об установке RuStore на гаджетах Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который призван дать россиянам возможность устанавливать магазин приложений RuStore на гаджетах Apple.

Документ запрещает дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store, а также уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров.

Согласно законопроекту, с 1 сентября 2025 года запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничениям при использовании приложений российских разработчиков и RuStore. Таким образом, продаваемые в России технически сложные товары, к которым относятся смартфоны и планшеты, должны будут обеспечивать возможность устанавливать и обновлять такие приложения, а также осуществлять платежи.

Законопроект о запрете дискриминации российских приложений в App Store внесли в Госдуму этим летом. Авторами инициативы выступили зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Инициатива предполагает, что в России можно продавать только те смартфоны и планшеты, где есть доступ к RuStore. До этого он был доступен для всех устройств на операционной системе Android, однако производитель Apple запрещал скачивать его и другие программы из неизвестных источников.

Горелкин при этом заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России после принятия законопроекта об установке российского магазина приложений.