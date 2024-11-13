Депутат Горелкин: Apple не запретят из-за проекта об установке магазина приложений

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Гаджеты Apple не будут запрещены в России после принятия законопроекта об установке российского магазина приложений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

"Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он регламентирует равный доступ наших граждан", – заявил депутат, отметив, что если кто-то будет нарушать закон, то возможны штрафные санкции.

При этом, по мнению Горелкина, переговоры с Apple завершатся позитивным решением.

Законопроект о запрете дискриминации российских приложений в App Store внесли в Госдуму этим летом. Авторами законодательной инициативы выступили Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Инициатива предполагает, что в России можно продавать только те смартфоны и планшеты, где есть доступ к российскому магазину приложений RuStore. До этого он был доступен для всех устройств на операционной системе Android, однако производитель Apple запрещал скачивать его и другие программы из неизвестных источников.

