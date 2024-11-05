Суд оштрафовал Apple на 3,6 млн рублей из-за неудаления запрещенного контента

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Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 3,6 миллиона рублей из-за отказа удалить запрещенный контент, передает РИА Новости.

Apple Distribution International LTD признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Ранее столичный суд оштрафовал корпорацию после отказа удалить из приложения Apple Books книгу "Майн кампф" ("Моя борьба", автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, в РФ внесена в список экстремистских материалов). Компании выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.

До этого Apple выплатила антимонопольный штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей. Средства поступили в бюджет России.