Суд оштрафовал Apple за отказ удалить "Майн кампф" из приложения Apple Books

Фото: 123RF/rokastenys

Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Apple за отказ удалить из приложения Apple Books книгу "Майн кампф" ("Моя борьба", автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, в России внесена в список экстремистских материалов). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

За правонарушение корпорации выписали штраф в размере 800 тысяч рублей. Заседание проходило в закрытом формате по инициативе Apple.

Ранее Apple обязали выплатить в РФ антимонопольный штраф. В июле 2022 года ее признали нарушившей антимонопольное законодательство. Сумма штрафа для компании составила почти 1,2 миллиарда рублей.

