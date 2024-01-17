Суд Москвы обязал Amazon выплатить 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ

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Московский суд обязал американскую компанию Amazon выплатить свыше 200 миллионов рублей за отсутствие представительства в России. Об этом пишет ТАСС.

Слушание дела прошло в мировом судебном участке № 422. Суд признал компанию виновной по административной статье "Осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица".

Компания получила штраф в размере 200 миллионов 469 тысячи 997 рублей. По данной статье юридическим лицам грозят взыскания в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за год.

Летом прошлого года Роскомнадзор внес Amazon в список подлежащих "приземлению" компаний. Кроме того, в перечне оказались такие фирмы, как Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

Попадание в такой реестр накладывает на иностранных провайдеров обязательства, согласно которым компании обязаны открыть в России филиал или представительство. Вместе с тем организации обязаны опубликовать электронные формы обратной связи с пользователями из РФ.



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