Independent: гинеколог потерял лицензию из-за совета пациентке изучить Библию после аборта

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В Лос-Анджелесе гинеколога Люсьена Кокса лишили лицензии после того, как он посоветовал сделавшей в раннем возрасте аборт пациентке изучить Библию, сообщает Independent.

Врач потерял лицензию на медицинскую практику спустя три года после инцидента. На приеме у него 63-летняя пациентка призналась, что в 1987 году сделала аборт, на что мужчина спросил, "есть ли в ее жизни Иисус". На осмотре женщина упомянула, что не придерживается никакой религии, в то время как Кокс заверил ее, что миром правит дьявол, и посоветовал изучить Библию.

После посещения врача пациентка выразила недовольство его работой, обвинив Кокса в непрофессионализме, небрежности и нарушении стандартов лечения.

Позже стало известно, что в 2014 году на этого же врача уже поступала жалоба за то, что он попытался провести ректальный осмотр матки без предварительного уведомления пациентки. Тогда 42-летняя женщина вызвала полицию, но врач избежал наказания.

В результате Медицинский совет штата Калифорния принял решение отстранить Кокса от медицинской практики, а его лицензия была отозвана 5 ноября.

Адвокат доктора сделал заявление, в котором подчеркнул, что его клиент – глубоко верующий человек и лишь предложил женщине "программу изучения Библии, которую она может найти полезной".

Ранее хирург из Флориды Томас Шакновски удалил пациенту печень вместо селезенки, совершив третью врачебную ошибку, из-за чего временно лишился лицензии на медицинскую практику. В октябре текущего года на хирурга поступила жалоба о том, что он опасен для пациентов и не обладает медицинскими знаниями. Ему запретили работать в медучреждениях Флориды и Алабамы.