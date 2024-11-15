15 ноября, 15:22Город
Реконструкция "Уголка дедушки Дурова" улучшит содержание около 400 животных
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Реконструкция театра "Уголок дедушки Дурова" улучшит содержание около 400 животных, сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
"Усовершенствованные технические и функциональные решения позволят театру идти в ногу со временем, сохраняя свою уникальность", – цитирует его информационный центр правительства столицы.
Масштабные работы пройдут сразу в 5 зданиях, а также в вольерах для животных. Специалисты модернизируют здание с аттракционом "Мышиная железная дорога", административное здание и зверинец. Работы затронут большую и малую сцену.
Все здания комплекса будут объединены утепленным крытым переходом, что позволит животным беспрепятственно перемещаться между зданиями в холодное время года.
В настоящее время проводится конкурс на создание архитектурной концепции, в которой уделят внимание как функциональной, так и технологической составляющей, добавил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"К участию будут привлечены ведущие московские бюро, имеющие необходимый опыт работы с объектами культурного наследия", – рассказал Кузнецов.
Театр находится в особняке конца XIX века, где с 1908 года жил родоначальник династии – Владимир Леонидович Дуров. Сам театр известен как единственный на Земле театр зверей. В нем сейчас проживает около 400 животных, включая крупногабаритных, копытных, мелких и средних млекопитающих, а также рептилий.
Средства на реконструкцию выделят из городского бюджета, об этом говорится в законе о бюджете на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов, который ранее приняла Московская городская дума. Благодаря реконструкции театр сможет расширить свой репертуар, что станет возможным благодаря новому сценическому оборудованию.