Учреждения культуры Москвы получили от города более тысячи зданий и помещений за 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2010 года город передал в оперативное управление учреждениям культуры 215 зданий и более 850 помещений. Это более 760,2 тысячи квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, учреждения культуры получили более 760,2 тысячи квадратных метров недвижимости.

Сейчас организации, проводящие образовательные, развлекательные, спортивные и просветительские программы, занимают почти 1,3 миллиона квадратных метров.

"Больше всего объектов – около 300 – город предоставил в центре столицы, где было передано порядка 310 тысяч квадратных метров недвижимости", – сказал Ефимов.

Организации на юге столицы также получили 117 объектов, а на востоке и западе – по 135 объектов.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, только с начала 2024 года учреждениям культуры было передано 14 объектов общей площадью около 7,5 тысячи квадратных метров. Их получили организации в семи административных округах.

Обеспечение учреждений культуры и досуга новыми площадями является одной из важных задач, направленных на развитие социальной инфраструктуры Москвы.



"Сегодня почти в любой точке столицы можно найти какое-либо из учреждений культуры не более чем в 15 минутах ходьбы", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Он также подчеркнул, что передача новых зданий и помещений помогает развивать городскую инфраструктуру и делать культуру и творческое образование доступнее. Так, почти за 14 лет в столице построили и ввели в эксплуатацию 80 новых объектов культуры.

Ранее стало известно, что в театре "Уголок дедушки Дурова" запланирована реконструкция помещений и вольеров. Работы пройдут в здании театра, зверинце, на большой сцене, в музее с малой сценой, здании с аттракционом "Мышиная железная дорога" и вольерах для животных.

Специалисты сохранят исторический блок с малой сценой и музеем, так как оно является объектом культурного наследия.