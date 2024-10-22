Театр "Уголок дедушки Дурова" будет реконструирован

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В театре "Уголок дедушки Дурова" запланирована реконструкция помещений и вольеров. Работы пройдут в здании театра, зверинце, на большой сцене, в музее с малой сценой, здании с аттракционом "Мышиная железная дорога" и вольерах для животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, после работ театр станет комфортнее и для артистов, и для гостей, и для животных, которых на территории театра проживает порядка 400.

"Пять зданий уникального культурного учреждения планируют реконструировать, что позволит улучшить условия содержания животных, сделать репертуар театра разнообразнее", – добавил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Специалисты сохранят исторический блок в здании с малой сценой и музеем, так как оно является объектом культурного наследия.

Перепланировка зданий и перестройка отдельных пространств необходимы для создания комфортных условий содержания животных в частности. Для этого планируется увеличить площадь слоновника на 20%, где сейчас содержатся три слонихи. Также планируется провести работы по переоборудованию помещения для бегемотов и обновить системы вентиляции и водоснабжения.

Кроме того, благодаря реконструкции театр сможет расширить свой репертуар. Это станет возможным благодаря новому сценическому оборудованию.

Ранее стало известно, что Дом-книжка на Новом Арбате, где в советское время находился секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), будет реконструирован в связи с признанием его аварийным. Цена ремонта здания, которое было возведено в 60–70-х годах прошлого века, превысила бы затраты, которые потребуются на новое строительство. Планируется, что после завершения реконструкции площадь комплекса расширится до 600 тысяч квадратных метров.