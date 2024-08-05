Собянин рассказал о реставрации московских театров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрационные работы продолжаются в двух театрах Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Так, специалисты работают в Театре Олега Табакова, расположенном на улице Чаплыгина. В этом здании планируется воссоздать лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку.



Исходный рисунок лепнины оказался практически неразличимым в результате окраски потолков, которая проводилась во время ремонтов в здании старше 100 лет, пояснил мэр. В связи с этим было принято решение о ее демонтаже. Эксперты восстановят лепной декор в мастерской по сохранившимся фрагментам, после чего установят его на прежнее место.



Кроме того, реставрационные работы проводятся в помещениях Мастерской "12" Никиты Михалкова на улице Поварской. В этом здании специалисты намерены воссоздать оселковый мрамор и фасадную штукатурку.



К повреждению исторических колонн, служащих элементом несущей конструкции здания, привели многочисленные протечки, отметил Собянин. По словам главы города, сперва они будут усилены, после чего эксперты восстановят их изначальный вид. Реставрации также подлежат лестницы, поручни и входная группа театра.

Ранее мэр рассказал, что масштабная реконструкция проводится в трамвайном депо имени Апакова, которому исполнилось 115 лет. После открытия оно станет самым современным в столице и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе Москвы.

