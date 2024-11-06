Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания.

"Архитектурный облик столицы формировался на протяжении многих веков. Характерные черты объектам культурного наследия придают уникальные детали", – отметил он.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением фонарей Концертного зала имени П. И. Чайковского, которые являются редким элементом и необходимы для освещения помещения естественным светом.

Кроме того, реставрационные работы ведутся с фасадом особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Там обновляют цоколь и лепной декор, а также несущие опоры здания – женские фигуры.

Также в скором времени планируется привести в порядок лепной щит доходного дома с рестораном "Альпийская роза", который находится на Пушечной улице. Специалисты возьмут в работу фасады, цоколь, балясник, полуколонны, вазоны и ограждение кровли.

Помимо этого, запланирована реставрация исторического облика фасадов особняка Л. Я. Гельтищевой, расположенного в Среднем Овчинниковском переулке. Особое внимание будет уделено восстановлению парного вензеля на главном фасаде, так как левый вензель был полностью утрачен.

Между тем в театре "Уголок дедушки Дурова" запланирована реконструкция помещений и вольеров. Работы пройдут в здании театра, зверинце, на большой сцене, в музее с малой сценой, здании с аттракционом "Мышиная железная дорога" и вольерах для животных.

Так, после работ театр станет комфортнее и для артистов, и для гостей, и для животных, которых на территории театра проживает порядка 400.