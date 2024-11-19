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Потери украинской армии с начала спецоперации составляют около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

При этом число потерь ВСУ в текущем году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО, отмечает СМИ.

Так, в феврале 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, сообщал, что суммарные потери украинских войск с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек. С тех пор Украина потеряла еще более 462,5 тысячи человек, согласно сводкам Минобороны России.

Вооруженные силы России ранее освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате действий российских сил ВСУ потеряли более 500 военных.

Кроме того, российским бойцам удалось освободить населенный пункт Степановка в ДНР. Этого удалось добиться подразделениям группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.