СК и Генпрокуратура начали проверку условий содержания животных в цирках

В связи с нападением пантеры на ребенка в Ангарске Следственный комитет и Генпрокуратура начали проверку условий содержания животных в цирках и методов их дрессировки. Вопрос о запрете использования животных в цирках вновь обсуждается в Госдуме.

Инцидент произошел вечером 28 октября. Отец привел мальчика в передвижной цирк Ангарска, чтобы сфотографироваться с животным, однако пантера набросилась на ребенка. В результате мальчика с телесными травмами доставили в медучреждение.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Иркутской области Светланы Павликовой, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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