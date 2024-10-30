Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды в Москве, которое прогнозируется вечером в среду, 30 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 17–20 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся в четверг, 31 октября, и в пятницу, 1 ноября.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, городские службы подготовили необходимое количество специализированной техники. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции.

Между тем в Дептрансе призвали не выезжать на личном транспорте тех, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю. В этом случае следует использовать для поездок городской транспорт. Автомобилистов попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно стоит быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее МЧС предупредило, что в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что заморозки 30 октября не являются первыми. Он напомнил, что 17 и 18 октября они уже были.

По его словам, в четверг, 31 октября, температура воздуха составит от 1 до 3 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Скорость порывистого ветра – до 20 метров в секунду. С 1 ноября дневная температура окажется в пределах 4–9 градусов, также прогнозируется порывистый ветер. Ночью и утром местами образуется гололедица, пройдет мокрый снег с дождем, заключил Цыганков.