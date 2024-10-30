МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололедице до утра 31 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица в период с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с непогодой ведомство призвало водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать транспорт вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с "Радио 1" отметил, что заморозки 30 октября не являются первыми. Он напомнил, что 17 и 18 октября они уже были.

"В ночь и завтра в день (31 октября. – Прим. ред.) пойдет холод и плавно произойдет понижение температуры. 5 ноября будет самый холодный день, а 7 ноября мы опять будем в положительных температурах", – рассказал синоптик.

В четверг, 31 октября, температура воздуха составит от 1 до 3 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Скорость порывистого ветра – до 20 метров в секунду.

С 1 ноября дневная температура окажется в пределах 4–9 градусов, также прогнозируется порывистый ветер. Ночью и утром местами образуется гололедица, пройдет мокрый снег с дождем, заключил Цыганков.

Ранее сообщалось о "барических горках", которые ожидаются в Москве в течение этой недели. Давление будет то расти, то падать, меняясь до 10–12 миллиметров ртутного столба за сутки. К 1 ноября оно опустится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 23–25 миллиметров ниже нормы.