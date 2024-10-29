Педиатр Константинов: отдавать ребенка на плавание можно с двух месяцев

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Отдавать ребенка в секцию по плаванию можно уже в двухмесячном возрасте, при условии, что работа бассейна будет правильно организована, считает педиатр Кирилл Константинов.

По его словам, при необходимой влажности воздуха, температуре воды и воздуха ребенок будет в безопасности. Обычно малыши ныряют, плавают в бассейнах с инструкторами по 30 минут, для детей постарше время увеличивается до часа. Непосредственно перед самими занятиями детям должны сделать массаж и провести разминку, уточнил врач.

В целом Константинов назвал плавание полезным занятием, так как вода является хорошим компонентом по снижению гипертонуса мышц. Например, помогает расслабиться. Кроме того, вода является хорошим помощником по нормальному развитию мышечной массы у детей, особенно у грудничков.

"Неслучайно в советский период времени, еще в 50–60-х годах прошлого столетия, в стандарт размещения детских поликлиник вписывался детский бассейн. Был оборудован лечебно-оздоровительный комплекс", – отметил педиатр в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, плавание – это отличный реабилитационный курс для множества хронических заболеваний, добавил Константинов.

Основным преимуществом данного вида спорта является то, что он существенно снижает нагрузку на суставы и позвоночник не только для детей, но и взрослых. Так, по словам фитнес-эксперта Эдуарда Каневского, такие тренировки особенно актуальны для людей с травмами со стороны опорно-двигательного аппарата, избытком веса тела, варикозной болезнью, а также для пожилых.

Если же говорить о детях и подростках, вода является великолепной средой для правильного формирования осанки, равномерного развития всей мускулатуры, развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также характера, добавил эксперт.