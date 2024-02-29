Современный спорткомплекс с двумя бассейнами появится в Южном Бутове в 2025 году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Современный спорткомплекс "Максимум" с двумя бассейнами и ледовым полем появится в Южном Бутове уже в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"К настоящему времени уже полностью завершены устройство кровли и монтаж витражей, готовность наружных инженерных сетей составляет 50%. Продолжаются фасадные работы, в марте планируем приступить к монтажу декоративного фасада", – цитирует его пресс-служба столичного Депстроя.

Общая площадь объекта составит более 8,6 тысячи квадратных метров. В здании разместятся бассейны для оздоровительного плавания, обучения детей плаванию, а также зал для занятий общей физической подготовкой, ледовое поле, медицинские, технические и административные помещения.

Особое внимание было уделено благоустройству прилегающей территории площадью около двух гектаров. Там появится велопарковка, стоянка для автомобилей на 68 мест, а также зона отдыха.

Пропускная способность спорткомплекса составит 1,5 тысячи человек в сутки. Объект будет доступен маломобильным гражданам.

Между тем в Алексеевском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Площадь объекта будет составлять примерно 8 тысяч квадратных метров. Посещать его смогут свыше 1,7 тысячи человек ежедневно.



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