Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды в Москве. Ожидаются мокрый снег и гололедица, а в пятницу, 1 ноября, добавится сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, спецтехника и аварийные бригады дежурят круглосуточно. В непогоду гражданам рекомендуется быть осторожными на улице, а водителям с летней резиной лучше воспользоваться общественным транспортом.

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