Депутат Чаплин: детские пособия для малообеспеченных семей увеличат в РФ в 2025 году

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В России увеличат детские пособия для малообеспеченных семей в 2025 году, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

По словам парламентария, на несовершеннолетнего иждивенца до 17 лет планируется выплачивать от 8,6 тысячи рублей в месяц.

"Ожидаемая выплата будущим мамам составит от 9,66 тысячи рублей ежемесячно. На ребенка до трех лет будет выделяться 17 201 рубль ежемесячно", – сказал Чаплин.

Как отметил депутат, размер маткапитала в следующем году достигнет 676 тысяч рублей. На второго ребенка – 894 тысячи рублей, если на первого капитал не был получен. Часть пособий будет проиндексирована на 7,3% или увеличится за счет роста регионального прожиточного минимума, уточнил он.

"Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 тысяч рублей с начала 2025 года. В результате повышения минимального размера оплаты труда минимальное пособие по беременности и родам достигнет 103 285 рублей за 140 дней", – заключил Чаплин.

Между тем около 1,7 триллиона рублей планируется выделить на маткапитал в государственном бюджете на ближайшие три года. Также планируется, что расходы "детского бюджета" в 2025–2027 годах превысят 10 триллионов рублей. На выплаты пособий в бюджете государства было выделено 4 триллиона рублей. В стране действует целостная система поддержки, которая распространяется на всех нуждающихся, отметили представители Минфина.