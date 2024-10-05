Юрист Георгиева: москвичи могут вернуть до 70% от платы за детский сад

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жители столицы могут получить компенсацию за оплату детского сада. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, вернуть часть денег можно, если родители получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и дошкольник посещает столичный частный или государственный детский сад. Итоговый размер компенсации зависит от количества детей в семье, обратила внимание Георгиева.





Алла Георгиева юрист На первого ребенка приходится 20% от уплаченной суммы за детский сад, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%.

При назначении компенсации на второго и последующих детей учитываются все члены семьи до 18 лет, а также совершеннолетние, но обучающиеся очно. При этом не берутся в расчет дети, которые получают дополнительное образование или достигли возраста 23 лет, объяснила Георгиева. Узнать подробности об условиях выплаты, а также подать заявку на нее можно на сайте mos.ru.

"Выплата поступает ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным. Например, если родитель подал документы за первый квартал (январь, февраль и март), то компенсация должна прийти не позднее 30 апреля", – заключила юрист.

Ранее в пресс-службе ЦППК рассказали, что дети до семи лет могут бесплатно ездить в фирменных экспрессах на отдельных креслах. Раньше же им разрешалось сидеть только на руках у взрослых. Для оформления бесплатного билета родителям нужно показать свидетельство о рождении ребенка, пояснил перевозчик.

