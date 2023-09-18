Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в экспрессах ЦППК на отдельных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дети в возрасте до семи лет смогут бесплатно ездить в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании на отдельных креслах, а не на руках у сопровождающих. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Чтобы оформить бесплатный билет, потребуется показать свидетельство о рождении.

"Для сравнения, раньше маленькие пассажиры могли ездить в фирменных поездах компании бесплатно только на руках у взрослых. Чтобы посадить ребенка на отдельное место, требовалось оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала года в экспрессах проехали свыше 20 тысяч пассажиров-дошкольников. В компании напомнили, что дети до семи лет могут ездить в электропоездах ЦППК только в сопровождении взрослых.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания выпустила 3 тысячи транспортных карт с изображением Хрюши, Фили и Каркуши в честь 59-летия телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".

До этого ЦППК возобновила льготы школьникам и студентам при поездках далее зоны "Пригород" МЦД и на других направлениях. Ими можно будет воспользоваться с 1 сентября.

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