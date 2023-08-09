РЖД запретили сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Российские железные дороги" установила запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях. Об этом рассказал ТАСС источник в транспортной отрасли.

"Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено", – отметил собеседник агентства.

Ранее Минпромторг РФ рекомендовал промышленным предприятиям перестать использовать iPhone в рабочих целях.

Первой в России использовать iPhone на работе запретила госкорпорация "Ростех". Ограничения распространяются на 600 тысяч сотрудников компании, включая ее центральный аппарат.

Также сообщалось, что от эксплуатации техники Apple на рабочем месте отказались сотрудники Минпросвещения РФ. Решение вступило в силу с 18 июля. Кроме того, аналогичный запрет ввели в Минцифры РФ и Минпромторге РФ.

До этого в ФСБ РФ заявили об использовании iPhone для шпионажа со стороны США.



МИД РФ прокомментировал информацию о шпионаже США посредством техники Apple