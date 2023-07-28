Минпромторг РФ порекомендовал промпредприятиям запретить использовать iPhone для работы

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Промышленным предприятиям рекомендуется перестать использовать iPhone в рабочих целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.

По его словам, министерство уже направило соответствующие письма с рекомендациями в российские промышленные предприятия.

Первой в России использовать iPhone на работе запретила госкорпорация "Ростех". Ограничения распространяются на всех 600 тысяч сотрудников компании, включая ее центральный аппарат.

Также сообщалось, что технику Apple на работе запретили использовать сотрудникам Минпросвещения РФ. Решение вступило в силу с 18 июля. Кроме того, аналогичный запрет ввели в Минцифры РФ и в Минпромторге РФ.

Ранее в ФСБ РФ заявили об использовании iPhone для шпионажа со стороны США. В Apple отвергли обвинения российского ведомства.

В России возник переизбыток iPhone