21 июня, 21:56Технологии
В кабмине РФ прокомментировали сообщения о запрете использования iPhone для работы
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
В аппарате правительства России сотрудники соблюдают меры безопасности при работе со служебной информацией. Они распространяются и на средства связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что в аппарате правительства теперь запрещено пользоваться телефонами iPhone для работы.
"В аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе это касается использования сотрудниками аппарата всех средств связи", – прокомментировали в кабинете министров эту информацию.
До этого в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах производства Apple. Вирусом были заражены несколько тысяч iPhone, в том числе принадлежащие дипломатам.
По заявлению ФСБ, Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома. Компания Apple после отмечала, что не сотрудничает с разведкой США и не планирует когда-либо это делать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию со слежкой за дипломатами РФ через iPhone заслуживающей внимания. Он подчеркнул, что использование техники Apple в служебных целях в администрации президента запрещено.
В России возник переизбыток iPhone
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