Сотрудникам "Ростеха" запретили использовать технику Apple в служебных целях

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Запрет на использование техники от американской компании Apple в служебных целях ввели для сотрудников, работающих в "Ростехе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", – отметили в пресс-службе.

Ранее источники из Минпромторга РФ сообщали, что сотрудникам ведомства с 17 июля тоже могут запретить использовать технику Apple и в первую очередь iPhone для решения рабочих задач. Отмечалось, что информацию о запрете распространили путем письма от первого заместителя министра Василия Осьмакова.

Запрет на использование iPhone связали с тем, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США использовало устройства для шпионажа за российскими дипломатами. Ранее об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

В ФСБ добавили, что Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома.

Компания Apple заявляла, что не сотрудничает с разведкой США и не планирует когда-либо это делать.



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