Сотрудникам Минпросвещения РФ запретили использовать технику Apple на работе

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Сотрудникам министерства просвещения РФ запретят пользоваться техникой от американской компании Apple в рамках работы с 18 июля. Это позволит ведомству обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что Минпросвещения приняло решение в целях реализации Доктрины информационной безопасности России, утвержденной указом Владимира Путина.

Документ был подписан первым заместителем министра просвещения РФ Александром Бугаевым.

Отмечается, что федеральным государственным гражданским служащим и другим сотрудникам ведомства, находящимся на замещающих должностях или не являющихся федеральными государственными гражданскими работниками, сотрудниками организаций, подведомственных Минпросвещению, будет запрещено использовать технику от компании Apple для решения служебных задач с 18 июля.

Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявлял, что сотрудникам ведомства запретят использовать iPhone. Он подчеркнул, что смартфоны, произведенные Apple, будут запрещены для служебного пользования.

До этого запрет на использование техники Apple для решения служебных задач был распространен на сотрудников "Ростеха". Отмечалось, что техникой от американской компании больше не смогут пользоваться 600 тысяч сотрудников, в том числе и центральный аппарат, где находится порядка 500 работников.



МИД РФ прокомментировал информацию о шпионаже США посредством техники Apple